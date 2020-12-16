NBC: Трампа отговорили увольнять директора ФБР

Американский президент Дональд Трамп собирался уволить директора ФБР Кристофера Рэя, однако группа юристов Белого дома предостерегла его от подобных действий. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник.

Как отмечает телеканал, адвокаты Трампа «настоятельно» рекомендовали ему не увольнять Рэя, потому что это могло бы создать впечатление, что людей на этой должности проверяют на «верность» президенту. При этом обычно глава ФБР обладает независимостью от Белого дома.

Кроме того, юристы считают, что увольнение Рэя может вызвать юридические проблемы, аналогичные тем, которые возникли после увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР в 2017 году в разгар российского расследования.

President Trump has come so close to firing FBI Director Wray in recent months that the White House counsel’s office has warned him not to do so because it could put him in potential legal jeopardy, senior administration official says. https://t.co/gBNqejHkt2 — NBC News (@NBCNews) December 16, 2020

Ранее в интервью Fox News президент заявил, что ни ФБР, ни Минюст не обращают должного внимания на фальсификации во время президентских выборов.

В октябре газета The Washington Post писала, что Трамп несколько раз обсуждал со своими советниками возможность увольнения директора ФБР и генпрокурора США Уильяма Барра после выборов.

Среди причин было названо разочарование Трампа в том, что ФБР «не обеспечило его президентскую кампанию должной поддержки».

Кроме того, американский лидер недоволен действиями Рэя и Барра в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

15 декабря президент сообщил, что Барр уйдёт в отставку в преддверии Рождества.