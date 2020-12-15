Уильям Барр уходит в отставку с поста генерального прокурора США

Генеральный прокурор США Уильям Барр уйдёт в отставку в преддверии Рождества, а его место займёт Джефф Розен. Такое заявление опубликовал в Twitter американский президент Дональд Трамп.

«Только что провёл очень хорошую встречу с генеральным прокурором Биллом Барром в Белом доме. У нас были очень хорошие отношения, он проделал отличную работу! Как и сказано в письме, Билл уйдёт незадолго до Рождества, чтобы провести праздники со своей семьёй. Заместитель генерального прокурора Джефф Розен, выдающийся человек, станет исполняющим обязанности генерального прокурора», — сообщил глава государства.

Ричард Донохью, в свою очередь, займёт пост заместителя генпрокурора.

Согласно письму, которое Барр адресовал Трампу, генпрокурор покинет офис 23 декабря.

1 декабря Минюст США сообщил, что не обнаружил на выборах президента нарушений такого масштаба, чтобы они могли поставить под сомнение победу Джо Байдена.

С таким заявлением выступил глава ведомства Уильям Барр.

После этого в беседе с журналистами Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос, доверяет ли он генеральному прокурору. Тогда он предложил спросить его о том же спустя некоторое время.

Кроме того, в интервью Fox News президент высказался о том, что ни ФБР, ни Минюст не обращают должного внимания на фальсификации во время президентских выборов.