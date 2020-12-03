Трамп не ответил на вопрос, доверяет ли он генпрокурору Барру

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Американский президент Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос, доверяет ли он генеральному прокурору Уильяму Барру.
Трамп не ответил на вопрос, доверяет ли он генпрокурору Барру
  • © REUTERS/Yuri Gripas

«Спросите меня об этом через несколько недель», — сказал Трамп.

Президент добавил, что Минюст должен обратить внимание на «фальсификации на выборах», которые являются уголовным преступлением.

1 декабря Минюст США сообщил, что не обнаружил на выборах президента нарушений такого масштаба, чтобы они могли поставить под сомнение победу Джо Байдена. С таким заявлением выступил глава ведомства Барр.

Как заявлял Трамп, будет подан крупный судебный иск, раскрывающий подробности фальсификаций на президентских выборах.

Президент также допустил причастность Минюста и ФБР к массовым фальсификациям.

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