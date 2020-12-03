Трамп не ответил на вопрос, доверяет ли он генпрокурору Барру
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«Спросите меня об этом через несколько недель», — сказал Трамп.
Президент добавил, что Минюст должен обратить внимание на «фальсификации на выборах», которые являются уголовным преступлением.
Q: "Do you still have confidence in Bill Barr?"— CSPAN (@cspan) December 3, 2020
President Trump: "Ask me that in a number of weeks from now." pic.twitter.com/hGwLj9pWtM
1 декабря Минюст США сообщил, что не обнаружил на выборах президента нарушений такого масштаба, чтобы они могли поставить под сомнение победу Джо Байдена. С таким заявлением выступил глава ведомства Барр.
Как заявлял Трамп, будет подан крупный судебный иск, раскрывающий подробности фальсификаций на президентских выборах.
Президент также допустил причастность Минюста и ФБР к массовым фальсификациям.