Трамп не ответил на вопрос, доверяет ли он генпрокурору Барру

Американский президент Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос, доверяет ли он генеральному прокурору Уильяму Барру.

«Спросите меня об этом через несколько недель», — сказал Трамп.

Президент добавил, что Минюст должен обратить внимание на «фальсификации на выборах», которые являются уголовным преступлением.

Q: "Do you still have confidence in Bill Barr?"



President Trump: "Ask me that in a number of weeks from now." pic.twitter.com/hGwLj9pWtM — CSPAN (@cspan) December 3, 2020

1 декабря Минюст США сообщил, что не обнаружил на выборах президента нарушений такого масштаба, чтобы они могли поставить под сомнение победу Джо Байдена. С таким заявлением выступил глава ведомства Барр.

Как заявлял Трамп, будет подан крупный судебный иск, раскрывающий подробности фальсификаций на президентских выборах.

Президент также допустил причастность Минюста и ФБР к массовым фальсификациям.