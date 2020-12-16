ВОЗ заявила о возможном всплеске COVID-19 в Европе в начале 2021 года

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредило о риске вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе в случае несоблюдения профилактических мер.

Специалисты отметили, что в новогодние праздники по всей Европе наблюдается резкий подъём числа собраний людей всех возрастов, включая членов семей, религиозных групп и друзей.

«Несмотря на некоторый небольшой прогресс, передача COVID-19 в Европейском регионе распространяется широко и интенсивно. Существует высокий риск дальнейшего всплеска в первые недели и месяцы 2021 года», — говорится в сообщении.

В ВОЗ напомнили, что ситуация с коронавирусом в Европе зависит от решений каждого человека.

«Не допускайте недооценки важности ваших решений и сил — личных, в составе семьи или общества — для ситуации с дальнейшим развитием пандемии», — добавили в организации.

30 ноября генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире впервые с сентября зафиксировано уменьшение числа новых случаев заболевания COVID-19 за неделю.