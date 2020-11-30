В ВОЗ заявили о первом с сентября снижении числа случаев COVID-19 в мире

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В мире на прошлой неделе впервые с сентября зафиксировано уменьшение числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
В ВОЗ заявили о первом с сентября снижении числа случаев COVID-19 в мире
  • Reuters

«На прошлой неделе было первое снижение количества новых случаев в мире с начала сентября из-за снижения количества случаев в Европе, что произошло благодаря эффективным, но тяжёлым мерам, которые были внедрены», — приводит РИА Новости его слова на брифинге в Женеве.

Гебрейесус отметил, что в других регионах мира по-прежнему растёт число случаев и смертей от COVID-19, и призвал проявить ответственность во время новогодних праздников.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович призвала не ждать окончания пандемии в ближайшие месяцы.

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