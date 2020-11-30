В ВОЗ посоветовали не ждать окончания пандемии в ближайшие месяцы

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Окончания пандемии коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы ждать не стоит, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
В ВОЗ посоветовали не ждать окончания пандемии в ближайшие месяцы
  • Reuters

В беседе с ТАСС она отметила важность достаточного уровня иммунитета, доступности вакцины, адаптации поведения к пониманию того, что COVID-19 «находится в популяции» и «не намерен никуда уходить».

По её словам, «мы должны научиться жить с этим вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью».

«Чтобы это был вопрос каких-то нескольких месяцев — нет, но мы должны идти к этому», — сказала Вуйнович.

Она подчеркнула, что «это не стометровый бег, это скорее марафон».

Ранее гендиректор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов выразил уверенность, что пандемия коронавируса завершится в 2021 году.

По последним данным, в мире зафиксировано более 62,7 млн случаев инфицирования, умерли свыше 1,4 млн человек.

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