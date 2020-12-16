Вучич прокомментировал отказ боснийских политиков от встречи с Лавровым

Короткая ссылка
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал отказ двух членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Вучич прокомментировал отказ боснийских политиков от встречи с Лавровым
  • Reuters

«Что касается того, что случилось в Сараеве, для нас бы было оскорбительным не принять гостя должным образом. Но каждый выбирает свой путь. Хорошо стать героем на день, нагнать страстей, а что вы будете делать завтра?» — приводит ТАСС заявление Вучича в ходе совместной пресс-конференции Лавровым.

Сербский лидер отметил, что «любой разговор лучше, чем бегство со встречи».

Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться с Лавровым, который прибыл в страну с визитом.

Они объяснили своё решение заявлениями министра по Дейтонским соглашениям. 

Лавров назвал несущественным отказ двух членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с ним, заявив, что они явно действуют «по чьей-то подсказке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить