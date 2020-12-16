Вучич прокомментировал отказ боснийских политиков от встречи с Лавровым

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал отказ двух членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Что касается того, что случилось в Сараеве, для нас бы было оскорбительным не принять гостя должным образом. Но каждый выбирает свой путь. Хорошо стать героем на день, нагнать страстей, а что вы будете делать завтра?» — приводит ТАСС заявление Вучича в ходе совместной пресс-конференции Лавровым.

Сербский лидер отметил, что «любой разговор лучше, чем бегство со встречи».

Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться с Лавровым, который прибыл в страну с визитом.

Они объяснили своё решение заявлениями министра по Дейтонским соглашениям.

Лавров назвал несущественным отказ двух членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с ним, заявив, что они явно действуют «по чьей-то подсказке».