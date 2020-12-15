Члены президиума БиГ отказались встречаться с Лавровым
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление Комшича и Джаферовича для СМИ.
По их словам, данное решение связано с прозвучавшими накануне заявлениями министра по Дейтонским соглашениям, которые идут вразрез с позицией Боснии.
Уточняется, что встреча главы МИД России с тремя членами президиума — Комшичем, Джаферовичем и Милорадом Додиком — была запланирована в рамках его визита в БиГ.
Ранее сообщалось, что Лавров посетит Боснию и Герцеговину (БиГ) с рабочим визитом 14—15 декабря.