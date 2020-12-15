Члены президиума БиГ отказались встречаться с Лавровым

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Члены президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым, который прибыл в страну с рабочим визитом.
Члены президиума БиГ отказались встречаться с Лавровым
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление Комшича и Джаферовича для СМИ.

По их словам, данное решение связано с прозвучавшими накануне заявлениями министра по Дейтонским соглашениям, которые идут вразрез с позицией Боснии.

Уточняется, что встреча главы МИД России с тремя членами президиума — Комшичем, Джаферовичем и Милорадом Додиком — была запланирована в рамках его визита в БиГ.

Ранее сообщалось, что Лавров посетит Боснию и Герцеговину (БиГ) с рабочим визитом 14—15 декабря.

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