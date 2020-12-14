Лавров посетит Боснию и Герцеговину с рабочим визитом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Боснию и Герцеговину (БиГ) с рабочим визитом 14—15 декабря.
Лавров посетит Боснию и Герцеговину с рабочим визитом
  • © РИА Новости/POOL

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«14—15 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Боснию и Герцеговину», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Лавров намерен встретиться с членами президиума БиГ, а также провести отдельные беседы с высокопоставленными чиновниками страны.

Также российский министр должен встретиться с главой МИД БиГ Бисерой Туркович.

В рамках визита ожидается подписание плана консультаций между МИД России и МИД БиГ на 2021—2022 годы.

Ранее Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединённых Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

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