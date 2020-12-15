Лавров прокомментировал отказ боснийских политиков от встречи с ним

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции назвал несущественным отказ двух членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с ним, заявив, что они явно действуют «по чьей-то подсказке».

«Инцидент, о котором вы упомянули, я считаю несущественным для позиций России, для развития отношений с народами Боснии и Герцеговины», — сказал министр.

По его мнению, эти политики «не являются самостоятельными».

«Явно действуют по чьей-то подсказке и, скорее всего, выражают интересы не своих избирателей, по крайней мере большинства своих избирателей, а интересы внешних сил, которые не заинтересованы не только в развитии российско-боснийских, российско-сербских отношений, но и вообще не заинтересованы в том, чтобы страны западных Балкан реализовывали своё право на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества со всеми внешними партнёрами», — добавил он.

Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться с Лавровым, который прибыл в страну с визитом.

Они объяснили своё решение заявлениями министра по Дейтонским соглашениям.