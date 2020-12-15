Россия ждёт ответа от Госдепа по факту нападения на журналистов в США

Российская сторона обеспокоена произошедшими в США нападениями на российских журналистов и ждёт ответов на официальные запросы от Госдепа. Об этом сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, 28 октября на съёмочную группу российского Первого канала в Филадельфии произошло нападение мародёров. Лукашевич уточнил, что журналисты были вынуждены обороняться самостоятельно.

«Отмечаем, что российской стороной до сих пор не получены ответы на официальные обращения в Государственный департамент по аналогичным нападениям на представителей СМИ в июле этого года»,— сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В июле российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.