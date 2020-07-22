Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.

Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«По данному возмутительному факту в Госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах», — заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Ранее сообщалось, что оператора Первого канала Вячеслава Архипова, снимавшего попытку протестующих поджечь вход в здание суда в Портленде, ударили дубинкой по руке, а затем у него отобрали камеру и разбили её об асфальт. Самого журналиста повалили на землю.

Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Напав сзади, полицейский отобрал у неё телефон, схватил за голову и сорвал шлем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимыми действия полиции Соединённых Штатов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот инцидент, заявил, что Кремль ожидает от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности журналистов и созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ.