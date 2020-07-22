В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США

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Москва возмущена нападением на российских журналистов со стороны полиции в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Считаем возмутительным нападение на российских журналистов со стороны полиции США», — сказал он ТАСС.

Как подчеркнул Песков, Кремль ожидает от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности журналистов и созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ.

Ранее сообщалось, что оператора Первого канала Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда в Портленде, ударили дубинкой по руке, а затем у него отобрали камеру и разбили её об асфальт. Самого журналиста повалили на землю.

Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Напав сзади, полицейский отобрал у неё телефон, схватил за голову и сорвал шлем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимыми действия полиции Соединённых Штатов.

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