Захарова назвала недопустимыми действия полиции США по отношению к СМИ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что российские журналисты подверглись нападению со стороны американских полицейских при освещении протестов в Портленде.
Захарова назвала недопустимыми действия полиции США по отношению к СМИ
  • РИА Новости

«К журналистам была применена физическая сила, испорчено профессиональное оборудование. Считаем недопустимыми намеренные агрессивные действия американских силовых структур против представителей СМИ», — цитирует Интерфакс Захарову.

По её словам, «это не первый случай непропорционального силового воздействия полиции США на российских журналистов».

Ранее сообщалось, что оператора «Первого канала» Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда в Портленде, ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили её об асфальт.

Самого журналиста повалили на землю.

Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Напав сзади, полицейский отобрал у неё телефон, схватил за голову и сорвал шлем.

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