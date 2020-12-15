В НАТО прокомментировали санкции США против Турции из-за покупки C-400

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В НАТО сожалеют о решении США ввести санкции против партнёра по альянсу Турции за приобретение ею российских систем С-400, а также о решении Анкары купить эти системы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В НАТО прокомментировали санкции США против Турции из-за покупки C-400
  • РИА Новости

«Я сожалею, что мы оказались в ситуации, когда страны НАТО были вынуждены наложить санкции друг на друга, и я также озабочен последствиями решения Турции о приобретении российских систем противовоздушной и противоракетной обороны C-400, — цитирует ТАСС Столтенберга.

Он подчеркнул, что «системы С-400 несовместимы с системами НАТО».

Ранее США ввели санкции в отношении Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. 

В Турции осудили решение США и заявили, что предпримут ответные шаги. 

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