Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье
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«Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета и сея хаос, конфликты и раскол в государствах по всему региону», — отмечает Помпео.
Среди «угроз стабильности» в Средиземноморье, исходящих от России, глава Госдепартамента назвал поддержку правительства Башара Асада в Сирии.
Помпео в заявлении напомнил об инциденте с высылкой российских дипломатов из Греции в 2018 году, а также указал, что «богатые россияне, многие из которых связаны с Кремлём, отмыли миллиарды долларов через Республику Кипр и Мальту».
Он также добавил, что «в Ливии Россия поддержала штурм ливийской столицы Триполи».
Ранее издание The Hill писало, что американские конгрессмены намерены укрепить позиции США в Средиземноморском регионе для противостояния Турции и России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что необходимо, чтобы американское руководство впредь избегало «авантюр» на Ближнем Востоке, несущих угрозу всему региону.