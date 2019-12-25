В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье

Американские конгрессмены намерены укрепить позиции США в Средиземноморском регионе для противостояния Турции и России, пишет The Hill. Как отмечает издание, Соединённые Штаты планируют инвестировать в улучшение отношений с Израилем, Грецией и Кипром.

Согласно сообщению газеты, комплекс мер включён в акт о финансировании объёмом в $1,4 трлн.

Таким образом Вашингтон намерен укрепить свои позиции на рынке природного газа в Средиземноморье с помощью «партнёрства в сферах энергетики и безопасности со странами Восточного Средиземноморья».

В частности, меры включают в себя усиление военных связей с Грецией и снятие оружейного эмбарго с Кипра, что также позволит контролировать амбиции Турции в регионе, уточняет издание.

«С помощью отмены эмбарго США на поставки оружия на Кипр и расширения необходимой военной помощи для Греции законодательство ставит своей целью всеобъемлющий подход к вопросу стабильности ключевых региональных партнёров», — сказал один из авторов инициативы сенатор Марко Рубио.

Ранее издание Junge Welt сообщило, что США не удастся запретить экспорт газа из России в Европу даже при помощи санкций, если Вашингтон не предложит альтернативу «Северному потоку — 2».

Как писал автор статьи, такой альтернативой может стать трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt), который обсуждался на министерской конференции по энергетике в Афинах.

Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.