СМИ сообщили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»

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США не удастся запретить экспорт газа из России в Европу даже при помощи санкций, если Вашингтон не предложит альтернативу «Северному потоку — 2», пишет Junge Welt.
СМИ сообщили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»
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Как отмечает автор публикации, американский СПГ дороже трубопроводного газа, а США необходимо найти «приемлемую альтернативу» российскому газопроводу.

Журналист указывает, что такой альтернативой может стать трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt), который обсуждался на министерской конференции по энергетике в Афинах.

Подчёркивается, что в мероприятии приняли участие министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.

Трубопровод, пишет издание, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию.

Журналист считает, что, принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.

«Сам же EastMed как раз представляет собой ту самую альтернативу (пусть и только после 2025 года), при помощи которой Соединённые Штаты смогут саботировать российские газовые поставки и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье», — заключает автор статьи.

Полное изложение материала читайте на ИноТВ.

В июле комитет сената конгресса Соединённых Штатов проголосовал за санкции против проекта газопровода. 

Как отметили в Восточном комитете германской экономики, возможное введение санкций опасно и может превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».

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