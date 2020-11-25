Лавров призвал США избегать «авантюр» на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо, чтобы американское руководство впредь избегало «авантюр» на Ближнем Востоке, несущих угрозу всему региону.

Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном заявил, что вмешательство США и их союзников в Ираке, Сирии и Ливии лишь создало проблемы, которые граждане и правительства этих стран вынуждены теперь преодолевать.

«Конечно же, принципиально важно, чтобы впредь американское руководство избегало подобных заграничных авантюр, тем более, авантюр, которые несут серьёзнейшие угрозы для всего соответствующего региона», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее глава МИД Ирака заявил, что иракская сторона надеется на подписание с Россией в 2021 году 14 двусторонних документов по различным сферам сотрудничества.