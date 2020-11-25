Лавров призвал США избегать «авантюр» на Ближнем Востоке

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо, чтобы американское руководство впредь избегало «авантюр» на Ближнем Востоке, несущих угрозу всему региону. 
Лавров призвал США избегать «авантюр» на Ближнем Востоке
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном заявил, что вмешательство США и их союзников в Ираке, Сирии и Ливии лишь создало проблемы, которые граждане и правительства этих стран вынуждены теперь преодолевать.

«Конечно же, принципиально важно, чтобы впредь американское руководство избегало подобных заграничных авантюр, тем более, авантюр, которые несут серьёзнейшие угрозы для всего соответствующего региона», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее глава МИД Ирака заявил, что иракская сторона надеется на подписание с Россией в 2021 году 14 двусторонних документов по различным сферам сотрудничества. 

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