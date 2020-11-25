Глава МИД Ирака заявил о планах подписать с Россией 14 документов

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Глава МИД Ирака Фуад Хусейн заявил, что иракская сторона надеется на подписание с Россией в 2021 году 14 двусторонних документов по различным сферам сотрудничества. 
Глава МИД Ирака заявил о планах подписать с Россией 14 документов
  • Reuters

Об этом он сказал по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Сейчас у нас в проработке находится в общей сложности 14 двусторонних документов, включая меморандум о взаимопонимании», — заявил он.

По его словам, в Ираке готовы активизировать работу по этим документам к заседанию двусторонней межправительственной комиссии, которое планируется в 2021 году. 

«Эти документы охватывают различные сферы: образование, транспорт, здравоохранение, нефтегазовую отрасль, торговлю. Будем вести дело к тому, чтобы выйти на их подписание в следующем году», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь глава МИД России заявил, что Россия готова поставить Ираку продукцию военного назначения. 

«Готовы удовлетворять любые потребности Ирака в продукции военного назначения России», — отметил он. 

Также Лавров заявил, что «в обозримом будущем планируется визит министра обороны Ирака в Россию».

Ранее Лавров провёл встречу со спикером палаты представителей Ливии Акилой Салехом.

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