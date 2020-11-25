Лавров отметил продолжение перезапуска политического процесса в Ливии
- Reuters
Текст вступительного слова Лаврова опубликован на сайте российского МИД.
«Ваша встреча с главой правительства национального согласия Фаизом Сарраджем в августе этого года сыграла важную роль в перезапуске политического процесса. Хотя не без проблем, но он продолжается и набирает темп», — сказал российский министр.
Он отметил, что Россия приветствует нацеленность на урегулирование во всех политических силах Ливии.
Лавров также заявил о заинтересованности России в возобновлении контактов и межпарламентских обменов с Ливией в полном объёме после завершения процесса урегулирования в этой стране.
Ранее участники ливийского форума политического диалога согласовали дорожную карту по объединению органов государственной власти.
В конце октября Саррадж сообщил, что решил не уходить в отставку, чтобы избежать «политического вакуума».