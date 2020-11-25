Лавров отметил продолжение перезапуска политического процесса в Ливии

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Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со спикером Палаты представителей Ливии Акилой Салехом констатировал, что, несмотря на ряд трудностей, перезапуск политического процесса в Ливии продолжает набирать обороты.
Лавров отметил продолжение перезапуска политического процесса в Ливии
  • Reuters

Текст вступительного слова Лаврова опубликован на сайте российского МИД.

«Ваша встреча с главой правительства национального согласия Фаизом Сарраджем в августе этого года сыграла важную роль в перезапуске политического процесса. Хотя не без проблем, но он продолжается и набирает темп», — сказал российский министр.

Он отметил, что Россия приветствует нацеленность на урегулирование во всех политических силах Ливии.

Лавров также заявил о заинтересованности России в возобновлении контактов и межпарламентских обменов с Ливией в полном объёме после завершения процесса урегулирования в этой стране.

Ранее участники ливийского форума политического диалога согласовали дорожную карту по объединению органов государственной власти.

В конце октября Саррадж сообщил, что решил не уходить в отставку, чтобы избежать «политического вакуума».

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