Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти

Участники ливийского форума политического диалога согласовали дорожную карту по объединению органов государственной власти.

«Участники политического диалога согласовали дорожную карту объединения государственных органов… договорились провести выборы не более чем через 18 месяцев (после начала переходного периода)», — приводит РИА Новости слова и. о. спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс.

На форум в Тунисе, проходящий под патронажем Миссии ООН по поддержке Ливии, приехали 75 делегатов.

Согласно плану миссии ООН, ливийский форум политического диалога должен завершиться выбором членов нового президентского совета и правительства Ливии.

Вслед за одобрением состава правительства со стороны палаты представителей Ливии и Высшего государственного совета в стране, согласно плану, начнётся переходный период, который не должен превысить 18 месяцев, и после его завершения в стране должны пройти выборы.

В конце октября глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж сообщил, что решил не уходить в отставку, чтобы избежать «политического вакуума».