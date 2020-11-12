Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
- globallookpress.com
«Участники политического диалога согласовали дорожную карту объединения государственных органов… договорились провести выборы не более чем через 18 месяцев (после начала переходного периода)», — приводит РИА Новости слова и. о. спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс.
На форум в Тунисе, проходящий под патронажем Миссии ООН по поддержке Ливии, приехали 75 делегатов.
Согласно плану миссии ООН, ливийский форум политического диалога должен завершиться выбором членов нового президентского совета и правительства Ливии.
Вслед за одобрением состава правительства со стороны палаты представителей Ливии и Высшего государственного совета в стране, согласно плану, начнётся переходный период, который не должен превысить 18 месяцев, и после его завершения в стране должны пройти выборы.
В конце октября глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж сообщил, что решил не уходить в отставку, чтобы избежать «политического вакуума».