Глава ПНС Ливии изменил решение об уходе в отставку

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж сообщил, что решил не уходить в отставку, чтобы избежать «политического вакуума».

«Я отказался от ухода в отставку, в которую я хотел уйти до конца октября этого года, в ответ на настойчивые требования как внутри страны, так и из-за рубежа для того, чтобы не создавать политического вакуума», — приводит его заявление РИА Новости.

В сентябре Саррадж объявил, что до конца октября планирует передать свои полномочия новому органу исполнительной власти.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление в связи с планами Сарраджа сложить полномочия.