Глава ПНС Ливии изменил решение об уходе в отставку

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Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж сообщил, что решил не уходить в отставку, чтобы избежать «политического вакуума».
Глава ПНС Ливии изменил решение об уходе в отставку
  • Reuters
  • © Fayez al-Sarraj

«Я отказался от ухода в отставку, в которую я хотел уйти до конца октября этого года, в ответ на настойчивые требования как внутри страны, так и из-за рубежа для того, чтобы не создавать политического вакуума», — приводит его заявление РИА Новости.

В сентябре Саррадж объявил, что до конца октября планирует передать свои полномочия новому органу исполнительной власти.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление в связи с планами Сарраджа сложить полномочия.

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