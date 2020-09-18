Эрдоган выразил сожаление из-за планов главы ПНС Ливии уйти в отставку

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Анкаре огорчены в связи с планами главы правительства национального согласия Ливии Фаиза Сарраджа сложить полномочия.
Эрдоган выразил сожаление из-за планов главы ПНС Ливии уйти в отставку
  • Reuters

«Мы огорчены этой новостью. На этой неделе могут пройти переговоры с различными делегациями», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Ранее Саррадж заявил, что до конца октября планирует передать свои полномочия новому органу исполнительной власти.

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