Эрдоган выразил сожаление из-за планов главы ПНС Ливии уйти в отставку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Анкаре огорчены в связи с планами главы правительства национального согласия Ливии Фаиза Сарраджа сложить полномочия.

Reuters

«Мы огорчены этой новостью. На этой неделе могут пройти переговоры с различными делегациями», — цитирует Эрдогана ТАСС. Ранее Саррадж заявил, что до конца октября планирует передать свои полномочия новому органу исполнительной власти.