Глава ПНС Ливии заявил о намерении передать полномочия

Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж заявил, что до конца октября планирует передать свои полномочия новому органу исполнительной власти.

Об этом говорится в видеообращении Сарраджа, которое опубликовала пресс-служба ПНС.

«Объявляю всем о своём искреннем желании передать свои полномочия новому органу исполнительной власти максимум до конца октября», — приводит его слова РИА Новости.

Саррадж добавил, что к этому сроку он ожидает окончания работы переговорного комитета, а также формирования нового Президентского совета.

В конце августа Саррадж назначил новых министра обороны и главу генерального штаба.