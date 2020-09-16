Глава ПНС Ливии заявил о намерении передать полномочия

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Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж заявил, что до конца октября планирует передать свои полномочия новому органу исполнительной власти.
Глава ПНС Ливии заявил о намерении передать полномочия
  • Reuters

Об этом говорится в видеообращении Сарраджа, которое опубликовала пресс-служба ПНС.

«Объявляю всем о своём искреннем желании передать свои полномочия новому органу исполнительной власти максимум до конца октября», — приводит его слова РИА Новости.

Саррадж добавил, что к этому сроку он ожидает окончания работы переговорного комитета, а также формирования нового Президентского совета.

В конце августа Саррадж назначил новых министра обороны и главу генерального штаба.

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