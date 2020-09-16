Глава ПНС Ливии заявил о намерении передать полномочия
- Reuters
Об этом говорится в видеообращении Сарраджа, которое опубликовала пресс-служба ПНС.
«Объявляю всем о своём искреннем желании передать свои полномочия новому органу исполнительной власти максимум до конца октября», — приводит его слова РИА Новости.
Саррадж добавил, что к этому сроку он ожидает окончания работы переговорного комитета, а также формирования нового Президентского совета.
В конце августа Саррадж назначил новых министра обороны и главу генерального штаба.