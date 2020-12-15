Bild сообщила о задержании ещё одного «дрезденского грабителя»

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Полиция Берлина задержала одного из подозреваемых в ограблении сокровищницы «Зелёный свод», пишет газета Bild.
Bild сообщила о задержании ещё одного «дрезденского грабителя»
  • Reuters

Ограбление произошло в ноябре 2019 года, тогда похитители забрали по меньшей мере три бесценных ювелирных гарнитура XVIII века.

Как пишет издание, в районе Нойкёльн задержали 21-летнего Мухаммеда Реммо, который вместе со своим братом-близнецом и уже задержанными другими подозреваемыми, предположительно, вторгся в сокровищницу.

В ноябре сообщалось, что в Дрездене задержали троих подозреваемых в ограблении сокровищницы саксонских королей «Зелёный свод».

Тогда же стало известно, что ещё двое предполагаемых похитителей объявлены в международный розыск.

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