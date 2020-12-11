Эрдоган намерен сделать прививку от COVID-19 после начала вакцинации
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«Я сделаю прививку, когда начнётся вакцинация», — приводит ТАСС его слова в интервью журналистам на борту самолёта во время возвращения из Азербайджана.
Ранее глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика приступает к токсикологическим исследованиям российской вакцины от коронавирусной инфекции.
По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, российская сторона готова принять турецких коллег и обсудить все нюансы, связанные с российской вакциной от коронавируса.