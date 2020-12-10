Гинцбург заявил о готовности обсудить с Турцией тему вакцины

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская сторона готова принять турецких коллег и обсудить все нюансы, связанные с российской вакциной от коронавируса.
Гинцбург заявил о готовности обсудить с Турцией тему вакцины
  • РИА Новости

Он отметил, что сейчас речь идёт о предоставлении Турции российского препарата.

Гинцбург заявил, что в рамках договорённостей, определённых Российским фондом прямых инвестиций и Министерством здравоохранения России, российская сторона готова принять турецких коллег для обсуждения всех нюансов.

«И в ближайшее время передать необходимое количество доз препарата, в первую очередь для проведения различных... экспертиз... а также препарата для того, чтобы начать третью фазу клинических испытаний в Турции уже на добровольцах», — сказал он.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика приступает к токсикологическим исследованиям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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