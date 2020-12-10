Politico: военных США на Ближнем Востоке привели в боевую готовность

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Американские военные на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности на случай возможного «нападения Ирана». Об этом пишет газета Politico со ссылкой на военный источник.
Politico: военных США на Ближнем Востоке привели в боевую готовность
  • globallookpress.com

Как отмечается, Пентагон внимательно наблюдает за «тревожными индикаторами потенциальных приготовлений к атаке» со стороны проиранского ополчения в Ираке.

Ранее в Иране предостерегли США и Израиль от авантюрных шагов на фоне убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. 

Axios со ссылкой на источник сообщал, что израильских военных проинструктировали на случай, если США «нанесут удар по Ирану».

Как писал CNN, ссылаясь на источник, в Персидский залив направляется американский авианосец Nimitz на фоне вывода военных США из Ирака и Афганистана.

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