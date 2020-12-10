Politico: военных США на Ближнем Востоке привели в боевую готовность
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Как отмечается, Пентагон внимательно наблюдает за «тревожными индикаторами потенциальных приготовлений к атаке» со стороны проиранского ополчения в Ираке.
Ранее в Иране предостерегли США и Израиль от авантюрных шагов на фоне убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.
Axios со ссылкой на источник сообщал, что израильских военных проинструктировали на случай, если США «нанесут удар по Ирану».
Как писал CNN, ссылаясь на источник, в Персидский залив направляется американский авианосец Nimitz на фоне вывода военных США из Ирака и Афганистана.