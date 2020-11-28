CNN: американский авианосец Nimitz направляется в Персидский залив

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Американский авианосец Nimitz направляется в Персидский залив в сопровождении других кораблей на фоне вывода военных США из Ирака и Афганистана, сообщает CNN со ссылкой на источник в военных кругах.
CNN: американский авианосец Nimitz направляется в Персидский залив
  • AFP
  • © Logan C. Kellums / US NAVY

При этом собеседник телеканала подчеркнул, что решение об отправке судна в регион приняли ещё до того, как появились сообщения об убийстве в Иране руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны Мохсена Фахризаде.

В материале также приводятся данные, согласно которым угроза обстановки, способной вызвать военные действия в регионе, сохраняется. В частности, речь может идти об ударе по ядерному объекту в иранском Нетензе, что потребовало бы «многократных авиаударов и преодоления средств ПВО Ирана». В таком случае, считают источники телеканала, «Иран быстро ответит ракетными ударами в регионе».

Из сообщения телеканала следует, что Соединённые Штаты к настоящему времени располагают 50 тыс. военными в регионе, чего было бы недостаточно для ведения продолжительной военной кампании против Ирана.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность удара по одному из ядерных объектов Ирана, однако его отговорили из-за рисков возникновения широкомасштабного конфликта.

Как предполагает издание, речь может идти об объекте в иранском городе Нетенз.

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