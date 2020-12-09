Глава МИД Франции провёл телефонные переговоры с Чавушоглу

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Этот разговор позволил обсудить различные темы, связанные с двусторонним взаимодействием и отношениями Турции с Евросоюзом после событий последних недель», — приводит ТАСС заявление французского внешнеполитического ведомства.

В связи с этим Франция и ЕС ждут от Анкары объяснений, что является «необходимым условием для возобновления конструктивных отношений» между сторонами.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Франция под управлением Эммануэля Макрона переживает очень опасный период, и посоветовал быстрее избавиться «от бремени» действующего французского лидера.

Позднее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «поведение» Турции в ряде аспектов ухудшилось, этот вопрос будет обсуждаться на саммите глав государств и правительств Евросоюза 10—11 декабря.