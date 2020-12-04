Эрдоган призвал избавиться от «бремени Макрона»
- Reuters
«Франция лишилась всякого доверия в качестве посредника по Нагорному Карабаху. Франция с Макроном переживает очень опасный период», — приводит РИА Новости его слова.
Эрдоган пожелал Франции избавиться «от бремени Макрона как можно скорее».
В октябре турецкий лидер заявил об «антиисламских выпадах Макрона» и «расистском терроризме», назвав слова французского президента угрозой национальной безопасности.
Кроме того, он призвал жителей Турции бойкотировать французские товары.