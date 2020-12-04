Эрдоган призвал избавиться от «бремени Макрона»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Франция под управлением Эммануэля Макрона переживает очень опасный период, и посоветовал быстрее избавиться «от бремени» действующего французского лидера.
Эрдоган призвал избавиться от «бремени Макрона»
  • Reuters

«Франция лишилась всякого доверия в качестве посредника по Нагорному Карабаху. Франция с Макроном переживает очень опасный период», — приводит РИА Новости его слова.

Эрдоган пожелал Франции избавиться «от бремени Макрона как можно скорее».

В октябре турецкий лидер заявил об «антиисламских выпадах Макрона» и «расистском терроризме», назвав слова французского президента угрозой национальной безопасности. 

Кроме того, он призвал жителей Турции бойкотировать французские товары.

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