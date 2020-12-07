В ЕС заявили об ухудшающемся «поведении» Турции

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Главы МИД стран Евросоюза считают, что «поведение» Турции в ряде аспектов ухудшилось, этот вопрос будет обсуждаться на саммите глав государств и правительств 10—11 декабря. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
В ЕС заявили об ухудшающемся «поведении» Турции
  • Reuters

«Министры согласились, что фундаментальных изменений в поведении Турции нет. Наоборот, оно ухудшилось в некоторых аспектах. Эволюция не позитивная», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, министры расскажут об этом лидерам своих стран, которые затем обсудят это на саммите.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС ввести санкции против Турции за её поведение в Средиземном море.

22 ноября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал ЕС сдержать обещание по членству Турции в Евросоюзе.

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