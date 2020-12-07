В ЕС заявили об ухудшающемся «поведении» Турции
- Reuters
«Министры согласились, что фундаментальных изменений в поведении Турции нет. Наоборот, оно ухудшилось в некоторых аспектах. Эволюция не позитивная», — цитирует ТАСС Борреля.
По его словам, министры расскажут об этом лидерам своих стран, которые затем обсудят это на саммите.
Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС ввести санкции против Турции за её поведение в Средиземном море.
22 ноября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал ЕС сдержать обещание по членству Турции в Евросоюзе.