В ЕС заявили об ухудшающемся «поведении» Турции

Главы МИД стран Евросоюза считают, что «поведение» Турции в ряде аспектов ухудшилось, этот вопрос будет обсуждаться на саммите глав государств и правительств 10—11 декабря. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Министры согласились, что фундаментальных изменений в поведении Турции нет. Наоборот, оно ухудшилось в некоторых аспектах. Эволюция не позитивная», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, министры расскажут об этом лидерам своих стран, которые затем обсудят это на саммите.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС ввести санкции против Турции за её поведение в Средиземном море.

22 ноября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал ЕС сдержать обещание по членству Турции в Евросоюзе.