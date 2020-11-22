Эрдоган призвал ЕС сдержать обещания по членству Турции в Евросоюзе

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Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Европейский союз сдержать обещание по членству республики в Евросоюзе.
Эрдоган призвал ЕС сдержать обещания по членству Турции в Евросоюзе
  • Reuters

«Мы призываем Европейский союз сдержать обещания, которые вы дали нашей стране, от полного членства до вопроса о беженцах. И тогда вместе мы установим более тесное и более эффективное сотрудничество», — приводит ТАСС его слова.

Эрдоган также накануне заявил, что Анкара полна решимости к евроинтеграции и стремится строить своё будущее с Европой.

Ранее в ЕС заявили о неприемлемости слов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что его французскому коллеге Эммануэлю Макрону нужно «проверить психику».

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