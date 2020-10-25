Боррель заявил о неприемлемости слов Эрдогана о Макроне

В ЕС заявили о неприемлемости слов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что его французскому коллеге Эммануэлю Макрону нужно «проверить психику».

«Заявления президента Турции в адрес президента Франции неприемлемы. Призываем Турцию прекратить эту опасную конфронтационную спираль», — написал в Twitter глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Он напомнил, что ранее лидеры стран ЕС сделали заявление о намерении перезапустить политический диалог с Турцией, но этот шаг потребует «политической воли с турецкой стороны», иначе Анкара «окажется ещё более изолирована».

Ранее Эрдоган предупредил, что «нападки» на мусульман в европейских странах «разрушат Европу изнутри».

При этом он раскритиковал слова Макрона, назвавшего ислам «религией, переживающей кризис по всему миру». Как передавало агентство Anadolu, Эрдоган рекомендовал Макрону «проверить свою психику».

После этого Франция отозвала своего посла в Анкаре. В Париже отметили, что слова президента Эрдогана «неприемлемы».