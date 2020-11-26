Европарламент принял резолюцию о санкциях ЕС против Турции

Короткая ссылка
Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Евросоюз ввести санкции против Турции за поведение Анкары в Средиземном море.
Европарламент принял резолюцию о санкциях ЕС против Турции
  • © PATRICK HERTZOG
  • AFP

Об этом сообщает ТАСС.

За резолюцию проголосовал 631 депутат, против выступили три.

«Депутаты Европарламента призывают Евросовет сохранить единую позицию в отношении незаконных действий Турции и ввести в ответ жёсткие санкции», — отмечается в документе.

В июле глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС — консервативной Европейской народной партии Манфред Вебер назвал переговоры о приёме Турции в Европейский союз исторической ошибкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить