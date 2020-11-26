Европарламент принял резолюцию о санкциях ЕС против Турции
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- AFP
Об этом сообщает ТАСС.
За резолюцию проголосовал 631 депутат, против выступили три.
«Депутаты Европарламента призывают Евросовет сохранить единую позицию в отношении незаконных действий Турции и ввести в ответ жёсткие санкции», — отмечается в документе.
В июле глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС — консервативной Европейской народной партии Манфред Вебер назвал переговоры о приёме Турции в Европейский союз исторической ошибкой.