Европарламент принял резолюцию о санкциях ЕС против Турции

Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Евросоюз ввести санкции против Турции за поведение Анкары в Средиземном море.

Об этом сообщает ТАСС.

За резолюцию проголосовал 631 депутат, против выступили три.

«Депутаты Европарламента призывают Евросовет сохранить единую позицию в отношении незаконных действий Турции и ввести в ответ жёсткие санкции», — отмечается в документе.

В июле глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС — консервативной Европейской народной партии Манфред Вебер назвал переговоры о приёме Турции в Европейский союз исторической ошибкой.