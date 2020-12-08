Лавров выразил Чавушоглу удовлетворение решением по журналистам НТВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу выразил удовлетворение разрешением ситуации с российскими журналистами НТВ.

«С российской стороны было выражено удовлетворение решением турецкого суда об освобождении из-под стражи российских журналистов телекомпании НТВ, задержанных на территории Турции 3 декабря», — говорится в сообщении МИД.

4 декабря НТВ сообщил о задержании в Турции двух сотрудников программы «Центральное телевидение». В тот же день срок их задержания был продлён на три дня.

По данным местных властей, россияне «без разрешения вели съёмку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов».

8 декабря сотрудники НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин прилетели в Россию, с ними всё в порядке.