Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию

Задержанные в Турции сотрудники НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин прилетели в Россию, с ними всё в порядке. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.

«Наши коллеги, сотрудники программы «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже в Москве. Прилетели ночным рейсом. С ними всё в порядке», — заявила пресс-служба телеканала.

НТВ также выразил благодарность МИД России, российскому посольству в Анкаре, генконсульству в Стамбуле и СМИ за помощь.

4 декабря НТВ сообщил о задержании в Турции двух сотрудников программы «Центральное телевидение». В тот же день срок их задержания был продлён на три дня.

По данным местных властей, россияне «без разрешения вели съёмку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов».

7 декабря стало известно, что сотрудников НТВ депортируют в Россию в ближайшее время.