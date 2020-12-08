Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию
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«Наши коллеги, сотрудники программы «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже в Москве. Прилетели ночным рейсом. С ними всё в порядке», — заявила пресс-служба телеканала.
НТВ также выразил благодарность МИД России, российскому посольству в Анкаре, генконсульству в Стамбуле и СМИ за помощь.
4 декабря НТВ сообщил о задержании в Турции двух сотрудников программы «Центральное телевидение». В тот же день срок их задержания был продлён на три дня.
По данным местных властей, россияне «без разрешения вели съёмку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов».
7 декабря стало известно, что сотрудников НТВ депортируют в Россию в ближайшее время.