Задержанных в Турции журналистов НТВ депортируют в Россию
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По предварительной информации, прокурор отказался от обвинений против репортёра Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина.
«Петрушко и Малышкин, по неофициальной информации, в ближайшее время будут высланы в Россию», — говорится в сообщении.
4 декабря телеканал НТВ сообщил, что в Турции задержаны двое сотрудников программы «Центральное телевидение». В тот же день срок их задержания был продлён на три дня.
По данным местных властей, россияне «без разрешения вели съёмку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов».
В Кремле выразили надежду, что инцидент удастся разрешить путём диалога.