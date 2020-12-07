Задержанных в Турции журналистов НТВ депортируют в Россию

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Задержанные в Турции журналисты НТВ, по предварительной информации, будут депортированы в Россию в ближайшее время, сообщается на сайте телекомпании.
Задержанных в Турции журналистов НТВ депортируют в Россию
  • Pixabay

По предварительной информации, прокурор отказался от обвинений против репортёра Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина.

«Петрушко и Малышкин, по неофициальной информации, в ближайшее время будут высланы в Россию», — говорится в сообщении.

4 декабря телеканал НТВ сообщил, что в Турции задержаны двое сотрудников программы «Центральное телевидение». В тот же день срок их задержания был продлён на три дня.

По данным местных властей, россияне «без разрешения вели съёмку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов».

В Кремле выразили надежду, что инцидент удастся разрешить путём диалога.

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