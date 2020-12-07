В Кремле прокомментировали задержание в Турции российских журналистов

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В Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием в Турции российских журналистов удастся разрешить путём диалога и россиян вскоре отпусят.
В Кремле прокомментировали задержание в Турции российских журналистов
  • РИА Новости

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши дипломаты находятся в контакте с турецкой стороной. Мы рассчитываем, что путём диалога удастся этот инцидент решить. Мы рассчитываем, надеемся, что уже в ближайшее время наши журналисты будут отпущены», — сказал он журналистам.

По его словам, Москва будет принимать все возможные меры для оказания соотечественникам помощи.

«Мы продолжаем изучать обстоятельства задержания и его причины», — добавил Песков.

4 декабря телеканал НТВ сообщил, что в Турции задержаны двое сотрудников программы «Центральное телевидение» — репортёр Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин, они перестали выходить на связь.

В тот же день срок их задержания был продлён на три дня.

По данным властей, россиян задержали после того, как они «без разрешения вели съёмку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов».

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