В Стамбуле задержали журналистов НТВ сроком на три дня

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Срок задержания журналистов российского телеканала НТВ в Турции продлён на три дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию провинции Стамбул.
В Стамбуле задержали журналистов НТВ сроком на три дня
  • Reuters

«Департамент полиции Стамбула задержал двух граждан России и гражданина Турции в 10:30 в четверг, 3 декабря 2020 года, обнаружив, что они без разрешения вели съёмку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в нашей провинции, где фото- и видеосъёмка запрещены», — говорится в сообщении.

По распоряжению главного прокурора срок содержания этих лиц под стражей продлён на три дня.

Официальное расследование продолжается.

Ранее телеканал НТВ сообщил, что в Турции задержаны двое сотрудников программы «Центральное телевидение» — репортёр Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин, они перестали выходить на связь.

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