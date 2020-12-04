В Стамбуле задержали журналистов НТВ сроком на три дня

Срок задержания журналистов российского телеканала НТВ в Турции продлён на три дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию провинции Стамбул.

«Департамент полиции Стамбула задержал двух граждан России и гражданина Турции в 10:30 в четверг, 3 декабря 2020 года, обнаружив, что они без разрешения вели съёмку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в нашей провинции, где фото- и видеосъёмка запрещены», — говорится в сообщении.

По распоряжению главного прокурора срок содержания этих лиц под стражей продлён на три дня.

Официальное расследование продолжается.

Ранее телеканал НТВ сообщил, что в Турции задержаны двое сотрудников программы «Центральное телевидение» — репортёр Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин, они перестали выходить на связь.