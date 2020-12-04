НТВ сообщил о задержании двух сотрудников телеканала в Турции
- Reuters
«Утром 3 декабря репортёр Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своём задержании полицейскими в… пригороде Стамбула», — говорится в сообщении на сайте телеканала.
Отмечается, что в 21:00 мск Петрушко отправил короткое смс-сообщение, в котором рассказал, что их с коллегой «почему-то до сих пор держат».
После этого они не выходили на связь, а на звонки и сообщения не отвечали.
В ноябре сообщалось, что телеведущий НТВ Александр Колтовой погиб при крушении самолёта в Подмосковье.