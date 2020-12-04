НТВ сообщил о задержании двух сотрудников телеканала в Турции

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Телеканал НТВ сообщил, что в Турции задержаны двое сотрудников программы «Центральное телевидение» — репортёр Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин, они перестали выходить на связь.
НТВ сообщил о задержании двух сотрудников телеканала в Турции
  • Reuters

«Утром 3 декабря репортёр Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своём задержании полицейскими в… пригороде Стамбула», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Отмечается, что в 21:00 мск Петрушко отправил короткое смс-сообщение, в котором рассказал, что их с коллегой «почему-то до сих пор держат».

После этого они не выходили на связь, а на звонки и сообщения не отвечали.

В ноябре сообщалось, что телеведущий НТВ Александр Колтовой погиб при крушении самолёта в Подмосковье.

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