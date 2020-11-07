Телеведущий НТВ погиб при крушении самолёта в Подмосковье

Короткая ссылка
Начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов сообщил, что в результате крушения легкомоторного самолёта Cessna в Московской области погиб телеведущий НТВ Александр Колтовой.
Телеведущий НТВ погиб при крушении самолёта в Подмосковье
  • @koltovoy
  • Pixabay

Об этом сообщает ТАСС.

«Колтовой действительно был на борту этого самолёта», — сказал он.

Представитель аэродрома добавил, что самолёт ведущего перед вылетом прошёл все необходимые технические проверки.

Ранее в МЧС сообщили, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в поле возле города Люберцы в Московской области.

Позднее пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры уточнила, что в результате произошедшего погибли два человека, находившиеся на борту самолёта. По факту крушения была организована проверка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить