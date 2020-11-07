Телеведущий НТВ погиб при крушении самолёта в Подмосковье

Начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов сообщил, что в результате крушения легкомоторного самолёта Cessna в Московской области погиб телеведущий НТВ Александр Колтовой.

Об этом сообщает ТАСС.

«Колтовой действительно был на борту этого самолёта», — сказал он.

Представитель аэродрома добавил, что самолёт ведущего перед вылетом прошёл все необходимые технические проверки.

Ранее в МЧС сообщили, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в поле возле города Люберцы в Московской области.

Позднее пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры уточнила, что в результате произошедшего погибли два человека, находившиеся на борту самолёта. По факту крушения была организована проверка.