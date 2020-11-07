Прокуратура начала проверку из-за крушения самолёта в Подмосковье

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Прокуратура организовала проверку по факту крушения легкомоторного самолёта Cessna в Московской области. В результате ЧП погибли два человека.
Прокуратура начала проверку из-за крушения самолёта в Подмосковье
  • © ГУ МЧС России по Московской области

Об этом информирует пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Установлено, что 7 ноября около 13:00 потерпел крушение легкомоторный самолёт марки Cessna. На борту воздушного судна находились два человека, оба погибли», — заявили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что устанавливаются причины крушения самолёта. 

Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручили провести проверку исполнения законодательства о безопасности полётов. 

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в поле возле города Люберцы в Московской области.

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