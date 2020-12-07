Власти Турции подтвердили освобождение задержанных журналистов НТВ

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Управление коммуникаций при президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане подтвердило освобождение задержанных журналистов российского телеканала НТВ.
Власти Турции подтвердили освобождение задержанных журналистов НТВ
  • Reuters

«Двое российских граждан, задержанных в четверг при попытке осмотреть военный объект без разрешения, сегодня были освобождены», — приводит Hürriyet текст заявления.

Ранее сообщалось, что репортёр Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин будут депортированы в Россию в ближайшее время.

4 декабря телеканал НТВ сообщил, что в Турции задержаны двое сотрудников программы «Центральное телевидение». 

По данным местных властей, россияне «без разрешения вели съёмку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов».

В Кремле выразили надежду, что инцидент удастся разрешить путём диалога.

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