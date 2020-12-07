Странам ЕС временно разрешили освободить от НДС вакцины от COVID-19

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Совет ЕС временно разрешил странам Евросоюза освободить от обложения налогом на добавленную стоимость вакцины от коронавируса и тесты на COVID-19.
Странам ЕС временно разрешили освободить от НДС вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

«Совет ЕС утвердил поправки к директиве о единой системе НДС, разрешив странам-членам временно освободить (от налога. — RT) вакцины от коронавируса, тесты на COVID-19 и товары, необходимые для вакцинации, до 31 декабря 2022 года», — говорится в заявлении ЕС.

25 ноября Еврокомиссия объявила об одобрении шестого контракта в рамках стратегии ЕС по вакцинам против коронавирусной инфекции COVID-19. Речь идёт о компании Moderna.

Как отметила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, ЕК создаёт «один из самых полных в мире портфелей вакцин против COVID-19».

1 декабря компании Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины в Евросоюзе.

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