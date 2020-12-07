Странам ЕС временно разрешили освободить от НДС вакцины от COVID-19
- РИА Новости
«Совет ЕС утвердил поправки к директиве о единой системе НДС, разрешив странам-членам временно освободить (от налога. — RT) вакцины от коронавируса, тесты на COVID-19 и товары, необходимые для вакцинации, до 31 декабря 2022 года», — говорится в заявлении ЕС.
25 ноября Еврокомиссия объявила об одобрении шестого контракта в рамках стратегии ЕС по вакцинам против коронавирусной инфекции COVID-19. Речь идёт о компании Moderna.
Как отметила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, ЕК создаёт «один из самых полных в мире портфелей вакцин против COVID-19».
1 декабря компании Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины в Евросоюзе.