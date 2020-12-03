В Совфеде оценили слова Столтенберга о «военной мощи России в Крыму»

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия «продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму».
В Совфеде оценили слова Столтенберга о «военной мощи России в Крыму»
  • АГН «Москва»

«Россия действует в районе Крыма и регионе Чёрного моря исключительно в рамках защиты своей безопасности. Что касается НАТО, то они как раз усиливают своё присутствие в регионе, прикрываясь якобы возросшей активностью России там», — приводит РИА Новости слова Цекова.

Сенатор отметил, что такие действия со стороны Москвы предпринимаются исключительно в ответ на агрессивную политику НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что «Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму и всё активнее развёртывает силы в регионе Чёрного моря».

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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