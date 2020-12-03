В Совфеде оценили слова Столтенберга о «военной мощи России в Крыму»
- АГН «Москва»
«Россия действует в районе Крыма и регионе Чёрного моря исключительно в рамках защиты своей безопасности. Что касается НАТО, то они как раз усиливают своё присутствие в регионе, прикрываясь якобы возросшей активностью России там», — приводит РИА Новости слова Цекова.
Сенатор отметил, что такие действия со стороны Москвы предпринимаются исключительно в ответ на агрессивную политику НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что «Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму и всё активнее развёртывает силы в регионе Чёрного моря».
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.