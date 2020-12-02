Столтенберг заявил о наращивании Россией военной мощи в Крыму

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам второго дня заседаний глав МИД стран — участниц альянса заявил, что Россия «продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму».
Столтенберг заявил о наращивании Россией военной мощи в Крыму
  • Reuters

«Мы рассмотрели ситуацию в области безопасности в Чёрном море, которое имеет стратегическое значение», — цитирует РИА Новости Столтенберга.

По его словам, «Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму и всё активнее развёртывает силы в регионе Чёрного моря».

Генсек заявил, что «НАТО отвечает на это усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Крым миновала участь стать полигоном для манёвров сил НАТО, которые были бы «нацелены» на Россию. 

В конце 2019 года 63 страны — члена ГА ООН поддержали резолюцию Украины о «милитаризации Крыма и Севастополя».

Как отмечали в МИД России, резолюция основана на неприемлемых и необоснованных обвинениях в адрес Москвы.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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