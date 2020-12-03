Трамп призвал продолжать подсчёт голосов на выборах президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс подсчёта голосов на президентских выборах должен продолжаться.

«Нужно позволить продолжаться конституционному процессу. Мы будем защищать честность голосования, обеспечив, чтобы каждый законный бюллетень был подсчитан и ни один из незаконных бюллетеней не был подсчитан», — сказал он в видеообращении, которое опубликовано в Twitter-аккаунте действующего президента.

Трамп отметил, что его действия направлены не только на защиту интересов 74 млн голосовавших за него граждан, но и на обеспечение «веры американцев в эти и последующие выборы».

Ранее глава Минюста США Уильям Барр сообщил, что ведомство не обнаружило на выборах президента нарушений такого масштаба, которые могли бы поставить под сомнение победу Джо Байдена.