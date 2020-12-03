Трамп призвал продолжать подсчёт голосов на выборах президента США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс подсчёта голосов на президентских выборах должен продолжаться.
Трамп призвал продолжать подсчёт голосов на выборах президента США
  • Reuters

«Нужно позволить продолжаться конституционному процессу. Мы будем защищать честность голосования, обеспечив, чтобы каждый законный бюллетень был подсчитан и ни один из незаконных бюллетеней не был подсчитан», — сказал он в видеообращении, которое опубликовано в Twitter-аккаунте действующего президента.

Трамп отметил, что его действия направлены не только на защиту интересов 74 млн голосовавших за него граждан, но и на обеспечение «веры американцев в эти и последующие выборы».

Ранее глава Минюста США Уильям Барр сообщил, что ведомство не обнаружило на выборах президента нарушений такого масштаба, которые могли бы поставить под сомнение победу Джо Байдена.

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