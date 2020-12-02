Politico: Трамп намекнул на возвращение в 2024 году

Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками на праздничном приёме в Белом доме намекнул, что вернётся к борьбе за президентский пост в 2024 году.

Об этом сообщает Politico.

«Это были потрясающие четыре года. Мы стараемся устроить ещё четыре года, в противном случае увидимся через четыре года», — сказал Трамп присутствующим, среди которых были в основном члены национального комитета республиканской партии.

В ноябре Axios со ссылкой на источники сообщало, что Трамп рассматривает возможность баллотироваться в президенты страны в 2024 году.

7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США.

Позднее Байден объявил себя победителем выборов.